Рождаемости ищут региональное измерение

На ВЭФ эксперты обсуждают региональные аспекты поддержки рождаемости: в ДВФО благодаря льготной ипотеке и адресным программам здравоохранения суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей находится на втором месте среди всех федеральных округов. В регионе активно решают проблемы общественного здоровья — увеличивают эффективность ЭКО и сокращают число абортов. Однако и у центра остается пространство для донастройки льгот: Минфин и Минтруд ищут адресное решение для многодетных семей, желающих купить жилье большей площади, чем сейчас позволяют лимиты «Семейной ипотеки».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», член Совета Общественной палаты России Сергей Рыбальченко на презентации доклада Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей «Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ» в МИА «Россия сегодня», 18 декабря 2023 года

Региональным правительствам в России необходимо активнее дополнять федеральные меры поддержки своими, согласились эксперты в ходе сессии Восточного экономического форума «Демографический Дальний. Управлять — значит предвидеть: демографический коридор возможностей».

В целом в России, как стране, прошедшей через второй демографический переход, рождаемость снижается – и правительство стремится этот процесс замедлить мерами поддержки семей с детьми — от маткапитала до выплат многодетным семьям и льготной «семейной» ипотеки. Открывая сессию, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко прокомментировал ситуацию в ДВФО, по-прежнему страдающем от оттока населения. «Хотя Дальний Восток занимает 40% всей территории РФ, там проживает только 6% населения. Это определило необходимость дополнительных демографических мер, и благодаря им коэффициент рождаемости здесь в последние годы снижался медленнее, чем в остальной стране. Часть мер впоследствии распространили на всю Россию — например, льготную ипотеку»,— отметил он.

Доступность жилья — первая мера, о дальнейшем развитии которой просят россияне, согласился председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов. На втором — финансовая поддержка, на третьем — адресная помощь именно многодетным семьям.

Отметим, что в ходе форума директор департамента Минфина Алексей Яковлев сообщил о возможных корректировках «Семейной ипотеки». Чиновник отметил, что «лимит по программе 6 и 12 млн руб. в зависимости от субъектов РФ» — и в среднем, по данным мониторинга Минфина, граждане в них укладываются, однако признал, что «Семейная ипотека» на жилье большой площади для многодетных семей потребует увеличения лимитов и по этому вопросу идет «дискуссия, в том числе с участием Минтруда». Ее суть — в том, чтобы, не ограничивая право многодетных семей на покупку в льготную ипотеку жилья большой площади, сохранить «демографическую» направленность программы, что требует выверки ее условий.

Задача государства — максимально сократить разрыв между желаемым и реальным числом детей в российских семьях, подчеркнула замглавы Минтруда Ольга Баталина. «При принятии решений, направленных на повышение рождаемости, важно учитывать территориальные, географические, социокультурные особенности регионов. Так, мы видим достаточно высокий демографический потенциал Дальнего Востока: сегодня почти в 200 тыс. семей ДФО воспитывается трое и более детей. По данным Росстата, ДФО — один из самых многодетных макрорегионов в стране. По суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей он находится на втором месте среди всех федеральных округов. Это стало возможным благодаря целенаправленной поддержке семей, в том числе на региональном уровне»,— отметила она.

По словам замглавы Минздрава Виктора Фисенко, система здравоохранения в демографической политике также должна адресно работать с проблемами общественного здоровья в регионе. «В ДФО, например, росту рождаемости способствовало успешное развитие нескольких направлений. Мы сумели сократить бесплодие на 9% у мужчин и на 20% у женщин, увеличить эффективность ЭКО с 25% до 40% и снизить число абортов на 14 тыс. за пять лет. В результате в регионе появились на свет свыше 20 тыс. детей»,— отметил он.

Анастасия Мануйлова, Владивосток