Минтруд работает над модернизацией маткапитала

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о необходимости модернизации маткапитала. Совместно с Советом Федерации ведомство прорабатывает более существенную поддержку при рождении второго ребенка.

«Сегодня эта мера востребованная, но ее эффект слабеет»,— сказал господин Котяков (цитата по ТАСС). По его оценкам, пособия по уходу за ребенком для родителей с невысокой зарплатой часто ниже прожиточного минимума. Министр призвал решить эту проблему.

С 2026 года будет действовать семейная налоговая выплата, добавил глава Минтруда. НДФЛ для родителей с двумя и более детьми будет пересчитан под 6%, а разница будет возвращена.

Сейчас размер материнского капитала составляет 690 266 руб. на первого ребенка и еще 221 895 руб. на второго. В августе председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на рассмотрение в правительство законопроект, предлагающий увеличить размер материнского капитала до 1 млн руб. за первого ребенка, а на второго или третьего — до 1,3 млн руб.

