Маткапитал за двоих детей увеличат до 974,1 тыс. рублей

1 февраля 2036 года социальные выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%. В результате сумма материнского капитала за первого ребенка вырастет до 737,2 тыс. руб., сообщил Минтруд.

Если у семьи нет маткапитала на первенца, то при рождении второго ребенка выплатят 974,1 тыс. руб. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 руб., следует из пресс-релиза министерства.

Сейчас размер маткапитала составляет 690 266 руб. на первого ребенка и еще 221 895 руб. на второго. В сентябре глава Минтруда Антон Котяков заявил о необходимости модернизации маткапитала. Он обратил внимание на то, что пособия по уходу за ребенком для родителей с невысокой зарплатой часто ниже прожиточного минимума.

О демографической политике в России — в материале «Ъ» «Рождаемости ищут региональное измерение».