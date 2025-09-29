Подросток погиб в ДТП на Дублере Курортного проспекта в Сочи

17-летний водитель мототранспорта погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге А-148 Дублер Курортного проспекта в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В воскресенье, 28 сентября, в 15:40 по московскому времени в районе тоннеля 46-А 17-летний водитель мопеда «Ямаха», двигаясь в сторону Адлера, допустил наезд в стоящее транспортное средство «Газель». В результате ДТП водитель скончался в карете скорой помощи.

Госавтоинспекция Сочи обратилась к автомобилистам с призывом соблюдать Правила дорожного движения и требования безопасности. «Любая ошибка может стоить жизни»,— подчеркивают в ведомстве.

С 22 по 28 сентября 2025 года в Сочи произошло 184 аварий, в результате которых погиб 1 человек люди и 14 получили травмы. Основными нарушениями правил дорожного движения, приведшими к этим происшествиям, стали несоблюдение бокового интервала, очередности проезда и неправильный выбор дистанции. Также имели место случаи несоблюдения условий для движения задним ходом.

Самым аварийным днем недели стала пятница, когда произошло 36 ДТП, в то время как среда оказалась наименее аварийным днем с 15 происшествиями. Госавтоинспекция Сочи призвала водителей соблюдать скоростной режим, правильно выбирать дистанцию и не отвлекаться на гаджеты. Пешеходов также призвали быть внимательными при переходе дороги, делать это только в установленных местах и предварительно убедившись в безопасности перехода.

«Ъ-Сочи» писал, что пьяный 70-летний водитель, сбивший 14-летнюю девушку в Адлере, предстанет перед судом после возбуждения уголовного дела по факту ДТП. Пострадавшая получила серьезные травмы, а обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Мария Удовик