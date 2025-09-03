Пьяный водитель предстанет перед судом после ДТП с подростком в Сочи

70-летнему жителю Сочи предъявили обвинение пьяному водителю, который сбил 14-летнюю девушку на улице Светогорской в Адлере в марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Пенсионер управлял автомобилем УАЗ-31519, превышая скорость в состоянии алкогольного опьянения. Машина сбила подростка, который переходил дорогу.

Пострадавшая получила тяжелые травмы: множественные переломы тазовых костей, сломанные ребра, повреждение почек, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Следственное управление УВД Сочи возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, лицом в состоянии опьянения).

Материалы дела направили в суд. Обвиняемому грозит наказание до семи лет лишения свободы.

