Свердловского бывшего вице-губернатора Олега Чемезова вызывали на допрос

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова вызывали на допрос в полицию в качестве свидетеля, эту информацию подтвердил «Ъ-Урал» адвокат Михаил Яшин.

Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Чемезов

В сентябре господин Чемезов вошел в число ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов Артема Бикова и Алексея Боброва. По информации ведомства, вице-губернатор «шефствовал» над «Корпорацией СТС» и лоббировал в органах власти «кабальные тарифы» в пользу коммунальных структур бизнесменов. За это его родственникам и доверенным лицам предприниматели предоставляли имущество на льготных условиях.

Ранее Олег Чемезов сообщал, что у него и его бывшей жены Ирины Чемезовой арестованы счета. Недавно она стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве, ее поместили под домашний арест. Все обвинения они отрицают.

От должности вице-губернатора Олег Чемезов был освобожден 25 сентября.

Артем Путилов, Ирина Пичурина