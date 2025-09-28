В Абинском районе с 23 октября введут реверсивное движение на трассе А-146
На участке трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский в Абинском районе с 23 октября по 23 ноября будет действовать реверсивная схема движения протяженностью около полутора километров. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральных дорог «Черноморье».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ограничение вводится на участке км 95+684 — км 97+084 в связи с проведением ремонта. Ширина обочины не позволяет организовать полноценное двухполосное движение.
Работы включают переустройство дорожной одежды, ремонт примыканий, нанесение термопластиковой разметки, замену и восстановление дорожных знаков. Ввод объекта в эксплуатацию намечен не позднее 15 ноября 2026 года.
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута и при необходимости выбирать объездные пути.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ФКУ «Упрдор Черноморье» подписало государственный контракт на ремонт участка федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Работы будут проводиться на отрезке с 136-го по 140-й км. Ввод участка в эксплуатацию запланированы не позднее 15 ноября 2026 года.