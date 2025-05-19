Под Новороссийском отремонтируют 3,5 км федеральной трассы А-146

ФКУ «Упрдор Черноморье» подписало государственный контракт на ремонт участка федеральной трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Работы будут проводиться на отрезке с 136-го по 140-й км (от дачного поселка «Автомобилист» до АЗС) в Новороссийском округе Краснодарского края, сообщает пресс-служба «Черноморья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ «Упрдор Черноморье» Фото: ФКУ «Упрдор Черноморье»

Проект включает укладку нового дорожного покрытия, ремонт примыканий и модернизацию системы водоотвода. Также планируется нанесение горизонтальной разметки из термопластика, установка барьерных ограждений, обновление и замена дорожных знаков.

Федеральные дорожники гарантируют, что в период высокого курортного сезона работы будут проводиться без ограничения транспортного потока. Движение сохранится по двум полосам — по одной в каждом направлении.

Завершение всех ремонтных работ и ввод участка в эксплуатацию запланированы не позднее 15 ноября 2026 года. «Упрдор Черноморье» рекомендует водителям при планировании маршрутов учитывать проведение ремонта и при необходимости выбирать альтернативные пути объезда этого участка.

Мария Удовик