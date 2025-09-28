Екатерина Алтабаева вновь получила полномочия сенатора от Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вновь наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти города Екатерину Алтабаеву. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.

«Наделить Алтабаеву Екатерину Борисовну полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Севастополя»,— говорится в документе.

Госпожа Алтабаева занимает пост сенатора с 2020 года, когда Михаил Развожаев впервые вступил в должность губернатора. До назначения она год представляла законодательную власть региона в Совете Федерации.

По профессии историк и педагог, Екатерина Алтабаева была активным участником Крымской весны. В 2014 году она избралась депутатом Законодательного собрания Севастополя, а в 2016 году возглавила региональный парламент.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Михаил Развожаев второй раз официально вступил в должность губернатора Севастополя. Церемония прошла в зале, где проводятся рабочие заседания правительства региона.

Анна Гречко