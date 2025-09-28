Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Екатерина Алтабаева вновь получила полномочия сенатора от Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вновь наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти города Екатерину Алтабаеву. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.

Фото: portal.sev.gov.ru

«Наделить Алтабаеву Екатерину Борисовну полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Севастополя»,— говорится в документе.

Госпожа Алтабаева занимает пост сенатора с 2020 года, когда Михаил Развожаев впервые вступил в должность губернатора. До назначения она год представляла законодательную власть региона в Совете Федерации.

По профессии историк и педагог, Екатерина Алтабаева была активным участником Крымской весны. В 2014 году она избралась депутатом Законодательного собрания Севастополя, а в 2016 году возглавила региональный парламент.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Михаил Развожаев второй раз официально вступил в должность губернатора Севастополя. Церемония прошла в зале, где проводятся рабочие заседания правительства региона.

Анна Гречко

