Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя

Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора Севастополя. Церемония прошла в зале, где проводятся рабочие заседания правительства региона, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципалитете.

Господин Развожаев принес присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Севастополя. Вступая в должность, он отметил, что осознает сложность предстоящей работы, но уверен в успехе благодаря сплоченности команды.

«Я всегда говорил и буду говорить: Севастополь — это одна большая команда. В городе-герое живут особые люди, которые умеют смотреть в лицо любым вызовам и прежде всего думают не о себе, а о России и о своем любимом городе»,— заявил губернатор.

Выборы губернатора проходили с 3 по 14 сентября, на которых Михаил Развожаев победил с результатом 85,72%. Явка составила 66,96%. Он был назначен врио губернатора в 2019 году и переизбран в 2020 году.

Анна Гречко