Полиция Новороссийска проверяет информацию об избиении ребенка в одном из ЖК

В УМВД России по Новороссийску инициировали проверку публикации в социальных сетях, где автор поста сообщил о факте жестокого обращения с ребенком в одном из ЖК города. «Материал зарегистрирован, инициировано проведение проверки»,— сообщают в полиции.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что возле ЖК «Арена» в Новороссийске предположительно отец жестоко избивал своего ребенка пяти-семи лет, который прятался от него под машиной. «На наши крики, чтоб он прекратил издевательство, он нас послал и сказал, что так воспитывает ребенка. Мать поддерживала избиения, сказав, что это акт воспитания»,— пишет автор поста, который уточняет, что после угрозы вызывать полицию и начала съемки инцидента, мужчина взял ребенка на руки и начал успокаивать.

Василий Хитрых