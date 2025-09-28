Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Оперативные службы сообщили о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра лиц просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщает Telegram-канал «Крымский мост», с утра воскресенья, 28 сентября, с обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.

Отметим, что на территории всего Краснодарского края в 11:56 объявили режим опасности падения ракет. Спустя 13 минут режим ракетной опасности отменили.

UPD: В 12:18 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

Василий Хитрых