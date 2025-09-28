На территории Краснодарского края объявлена опасность падения ракет

Режим «Ракетная опасность» объявили на территории всего Краснодарского края в 11:56. По информации РСЧС, в регионе существует угроза падения ракет.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. При падении ракет звоните 112»,— сообщают в Едином центре оповещений.

Напомним, днем в среду, 24 сентября, Новороссийск был атакован ВСУ беспилотниками. Удар пришелся по центру города. Пострадали 11 человек, двое погибли. Были повреждены многоквартирные дома, гостиница «Новороссийск» и другие объекты городской инфраструктуры.

UPD: В 12:09 ракетная опасность отменена.

Василий Хитрых