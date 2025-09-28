Приостановка по требованию

Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии Великоустюгского ЛВЗ на производство и оборот алкоголя. Причиной стала налоговая задолженность на 1,21 млрд руб. Специализирующаяся на дешевой водке компания ранее перешла российским властям от украинской «Баядера Груп» по требованию Генпрокуратуры. Приостановка лицензии для ЛВЗ значит если не полное прекращение основной деятельности, то существенные финансовые потери.

Росалкогольтабакконтроль (РАТК) 24 сентября приостановил лицензию на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у АО «Великоустюгский ЛВЗ» (ВУЛВЗ), следует из материалов на сайте ведомства. Решение принято из-за наличия у компании налоговой задолженности, превышающей 300 тыс. руб., пояснили “Ъ” в РАТК. В ВУЛВЗ на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Размер долга ВУЛВЗ может составлять 1,21 млрд руб. Эта сумма фигурирует в заявлении УФНС по Вологодской области о признании компании банкротом, следует из материалов картотеки суда. Заявление подано 18 июля, но пока дело без движения.

ВУЛВЗ — крупный производитель алкоголя, созданный на базе основанного в 1895 году предприятия. В его портфеле бренды «Воздух», «Вакцина», Mixtura и проч. Согласно данным участников рынка, в 2024 году предприятие выпустило 1 млн дал водки, сократив производство на 2% год к году. Это позволило ВУЛВЗ занять 19-ю позицию в рейтинге крупнейших производителей водки. В 2025 году компания из него выбыла. Согласно СПАРК, в прошлом году выручка АО ВУЛВЗ сократилась на 2,47%, до 1,79 млрд руб., а чистая прибыль — на 75,6%, до 15,6 млн руб. Долговая нагрузка достигла 1,88 млрд руб.

ВУЛВЗ долгое время входил в украинский холдинг «Баядера Груп». Но в феврале 2025 года российские активы предприятия решением Великоустюгского райсуда были обращены в доход государства по заявлению Генпрокуратуры (см. “Ъ” от 18 февраля). В мае гендиректором ВУЛВЗ был назначен Олег Бардин. В 2015–2019 годах он возглавлял спиртовое производство ООО «Премиум», входящее в «Росспиртпром».

«Росспиртпром» весной прошлого года у федеральных властей выкупила компания «Бизнес Альянс» Владимира Акаева, бывшего топ-менеджера Тройка-Д банка. Стоимость сделки составила 8 млрд руб. После заключения сделки выходец из «Росспиртпрома» Андрей Дронов возглавил другую алкогольную компанию, переданную государству,— «Родник и К», она выпускала водку «Хортиця» (см. “Ъ” от 15 мая).

Для ВУЛВЗ отзыв лицензии сейчас значит фактическое прекращение основной деятельности.

Компания не сможет продавать даже уже произведенный алкоголь, поясняет партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Снять ограничения РАТК ВУЛВЗ, по его словам, сумеет, погасив налоговую задолженность. Теоретически это должно привести и к отзыву заявления о банкротстве. Но лишь в том случае, если к тому моменту суд не успеет принять решения об его удовлетворении, поясняет юрист.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский называет приостановку «смертельным ударом» для производства. Последствия для бизнеса будут существенными даже в случае временной меры. Эксперт поясняет, что главное направление ВУЛВЗ — дешевая водка. Бизнес таких компаний обычно строится на высоких оборотах, предполагающих минимальную рентабельность.

Господин Московский замечает, что приостановка отгрузок может привести и к потери компанией доли рынка: в сегменте массовых водок традиционно самая высокая конкуренция. Именно он в текущем году столкнулся с наиболее выраженным спадом после повышения с 1 января минимальной розничной цены на 16,7%. Сейчас бутылка водки на полке не может быть дешевле 349 руб., это привело к вымыванию наиболее доступных позиций (см. “Ъ” от 11 апреля).

Владимир Комаров