«Магнит» выплатил по облигациям 152 млн рублей

Ритейлер «Магнит» отчитался о выплате доходов по биржевым облигациям серии БО-004Р-09 за первый купонный период (с 27 августа по 26 сентября 2025 года). Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 151,9 млн руб. без учета налогов и иных удержаний. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента — 10,93 руб. Общее количество облигаций, по которым были выплачены доходы, — 13,9 млн штук. Сведения об этом опубликованы в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Отметим, что 22 сентября ПАО «Магнит» сообщило о выплате 921,75 млн руб. дохода по биржевым облигациям серии БО-004Р-08 за второй купонный период, а также 636,1 млн руб. по биржевым облигациям серии БО-005Р-01 за восьмой купонный период.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на 30 июня 2025 года сеть «Магнит» насчитывала 32,6 тыс. торговых точек в 72 регионах России. Выручка за первое полугодие без учета МСФО 16 составила 1,7 трлн руб., показатель EBITDA — 86 млрд руб.

Ранее в беседе с «Ъ-Кубань» Левон Акопов, краснодарский инвестор с 30-летним стажем, рассказал, что сейчас выгодно приобретать облигации с более длинным, чем два года, сроком погашения и фиксированным купонным доходом, с учетом тренда на смягчение денежно-кредитной политики. «На вторичном рынке можно найди корпоративные облигации более длинные и доходные»,— рассказал господин Акопов.

В начале сентября текущего года стало известно, что «Магнит» начал строительство нового распределительного центра в городе Копейске Челябинской области. Объем инвестиций в объект превышает 5 млрд руб. Сейчас ритейлер насчитывает 55 распределительных центров общей площадью свыше 2 млн кв. м, а собственный парк компании включает 7,8 тыс. грузовиков.

Василий Хитрых