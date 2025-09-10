Краснодарский «Магнит» построит логоцентр за 5 млрд рублей в Копейске

Компания «Магнит», зарегистрированная в Краснодарском крае, начала строительство нового распределительного центра в Копейске Челябинской области. Объем инвестиций превышает 5 млрд руб, сообщили в пресс-службе компании.

Новый логистический центр площадью более 44 тыс. кв. м обеспечит товарами более 1,5 тыс. магазинов «Магнит» в регионе. Планируется, что комплекс создаст 1,5 тыс. рабочих мест.

Распределитель рассчитан на обработку 680 т грузов и 115 грузовиков в сутки. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в марте 2026 года

Сейчас «Магнита» насчитывает 55 распределительных центров общей площадью свыше 2 млн кв. м, а собственный парк компании включает 7,8 тыс. грузовиков.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что краснодарская розничная сеть «Магнит» погасила доход по облигациям серии БО-004Р-07 за девятый купонный период (с 9 августа по 8 сентября 2025 года) в размере 113,4 млн руб. без учета налогов и удержаний.

Анна Гречко