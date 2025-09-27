Дегтярев назвал решение о возвращении статуса ПКР ориентиром для МОК

Восстановление статуса Паралимпийского комитета России (ПКР) — это прецедент и ориентир для Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Поздравляю все наше спортивное сообщество — это результат большой работы. Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми»,— написал господин Дегтярев в Telegram-канале. Он также назвал возобновление статуса ПКР важным шагом на пути к полному восстановлению российских атлетов на международной спортивной арене.

Сегодня Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановила статус ПКР. В 2022 году спортсменов с ограниченными возможностями из России и Белоруссии отстранили от участия в Паралимпийских играх из-за военных действий на территории Украины. В 2023 году комитет допустил спортсменов из РФ до участия в Паралимпийских летних играх в Париже, но в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе.

