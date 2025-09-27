Паралимпийцы дождались восстановления

Россия добилась одного из самых больших прорывов, связанных с борьбой за отмену изоляции в спортивной отрасли. Этому помогло решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить полноценный статус Паралимпийского комитета России (ПКР), которого он был лишен два года назад. Это означает, что по крайней мере в некоторых видах спорта, контролируемых непосредственно МПК, отечественные спортсмены смогут выступать в полноценном, а не нейтральном статусе, то есть с флагом и гимном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в Сеуле приняла очень важное для отечественной спортивной отрасли решение. В числе центральных пунктов ее повестки наряду с выборами президента структуры, отвечающей за спортивные состязания для людей с ограниченными возможностями (пост сохранил британец Эндрю Парсонс), значился вопрос о статусе Паралимпийского комитета России.

В 2022 году после начала военной спецоперации на Украине в отношении российского паралимпийского спорта были введены санкции. Пиком санкционной кампании стало частичное отстранение ПКР. На такую меру МПК пошел в 2023 году, сославшись на нарушения ряда пунктов своей конституции. В них, в частности, говорится о том, что члены организации обязаны соблюдать «нейтралитет и беспристрастность» в «вопросах политики» и осуществлять свою деятельность «автономно», без вмешательства органов, находящихся «вне паралимпийского движения».

Президент ПКР Павел Рожков считал, что МПК не устраивала прежде всего та помощь, которую российская паралимпийская структура оказывает участникам спецоперации, например в части реабилитации после тяжелых ранений. Отстранение не привело к тотальному запрету на участие в соревнованиях (на прошлогодней Паралимпиаде в Париже россияне выступали в нейтральном статусе), но существенно осложнило его.

Между тем решение, принятое в Сеуле, трудно трактовать иначе, как радикальную перемену в отношениях между МПК и российской стороной. На Генеральной ассамблее состоялось два голосования по наиболее актуальной для России проблеме. В первом раунде делегатам было предложено проголосовать за полное отстранение ПКР. Против этого высказались 111 человек при 55 за и 11 воздержавшихся. Во втором раунде голосовали уже за отмену частичного отстранения. За выступил 91 делегат, против — 77, а 8 предпочли воздержаться. После этого в правах был восстановлен и попавший под аналогичные санкции Паралимпийский комитет Белоруссии.

Реакция ПКР на итоги голосования была предсказуемой. В заявлении комитета данное решение названы «добросовестным исполнением обязательств по членству», «важным вкладом в развитие международного паралимпийского движения» и «примером того, что права спортсменов должны защищаться без дискриминации по национальному и политическому признакам».

Однако гораздо интереснее одно «прикладное» последствие данного решения. Полное восстановление ПКР означает, что «российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет». Таких видов, правда, немного. Это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба и следж-хоккей. Последний представлен в программе зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в марте 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

ПКР уточнил, что «в соответствии с письмом Всемирной федерации параспорта наши спортсмены на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в настоящее время в Индии, будут выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе, без флага и гимна Российской Федерации». В качестве обоснования федерация ссылается на то, что «спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с регламентом нейтральных стран и, учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и т. д.».

«Это несправедливо и нарушает права российских атлетов. ПКР приложит все усилия чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, атлеты выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной России»,— говорится в заявлении. В комитете добавили, что еще «предстоит серьезная работа», направленная на то, чтобы с «атлетов, которые выступают в видах спорта, развиваемых другими международными спортивными федерациями, как можно быстрее были сняты все ограничения и они получили возможность полноценно выступать на международной спортивной арене».

Статус структуры, отстраненной на неопределенный срок, сейчас такой же, как и у Олимпийского комитета России. К ОКР такую санкцию Международный олимпийский комитет (МОК) тоже применил в 2023 году, а формальным поводом для нее было включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. После того как в конце прошлого года министр спорта РФ Михаил Дегтярев занял пост президента ОКР, устав был скорректирован, а все региональные советы из списка членов организации исчезли. МОК до сих пор публично не отреагировал на это обстоятельство, но господин Дегтярев выражал уверенность в том, что в ближайшие месяцы полноценный статус ОКР может быть восстановлен.

Правда, в данной ситуации рассматривать кейс ПКР как прецедентный, видимо, было бы слишком смело. Дело в том, что МПК уже неоднократно доказывал, что его действия по «российскому вопросу» могут расходиться с линией МОК. Впервые такое расхождение случилось летом 2016 года после выхода первой части знаменитого доклада Ричарда Макларена о якобы существовавшей в России государственной системе сокрытия допинговых нарушений. С этого началась активная фаза затяжного допингового кризиса. МОК, столкнувшись с колоссальным давлением, в первую очередь со стороны западных стран, требовавших для российской спортивной отрасли максимально возможного наказания, тем не менее допустил отечественную сборную к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, лишь разрешив международным федерациям «отфильтровать» ее состав в соответствии с данными доклада.

А вот МПК команду России от Паралимпиады в Рио отстранил, несмотря на то что тотальная дисквалификация выглядела в глазах многих чиновников и экспертов избыточной мерой в отношении спортсменов с ограниченными возможностями.

На двух следующих Паралимпийских играх российские атлеты уже выступали, но в нейтральном статусе из-за допинговых санкций.

А вот на Паралимпиаду в Пекине в 2022 году, уже после появления «изоляционных» рекомендаций МОК, МПК, наоборот, допустил российских спортсменов. Однако спустя буквально сутки он настолько же внезапно свое мнение изменил, запретив им выступать на состязаниях, указав на угрозы бойкота со стороны ряда сборных и атлетов и угрозу безопасности в связи с «эскалацией» ситуации в местах проживания спортсменов.

Алексей Доспехов