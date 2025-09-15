Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Судьи ждут верховного

Претенденты на пост главы Краснодарского крайсуда отозвали кандидатуры

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) не смогла избрать председателя Краснодарского краевого суда. Оба претендента — экс-глава Астраханского областного суда Ольга Василенко и глава Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров — отозвали свои кандидатуры. По словам источника «Ъ-Кубань», знакомого с ситуацией, существует негласное распоряжение рекомендованного ВККС на пост главы Верховного суда РФ, экс-прокурора Игоря Краснова — не назначать судей на ключевые посты до его официального вступления в должность.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в ходе шестого внеочередного заседания, состоявшегося 15 сентября, не избрала председателя Краснодарского краевого суда, сообщает пресс-служба инстанции. По информации портала «Право.ру», заявления претендентов были отозваны якобы из-за поступивших на них жалоб. Свои кандидатуры выдвигали Алексей Егоров, который с 2016 года является председателем Арбитражного суда Краснодарского края, и Ольга Василенко — председатель Астраханского областного суда.

Как сообщил «Ъ-Кубань» источник в адвокатских кругах Краснодара, то, что два вероятных претендента на пост председателя крайсуда отозвали свои кандидатуры, связано якобы с негласным распоряжением Игоря Краснова, которого 15 сентября ВККС рекомендовала на должность председателя Верховного суда РФ. Якобы экс-прокурор распорядился никого не назначать на ключевые должности до своего официального вступления в должность.

«Его можно понять. Краснодарский краевой суд третий или четвертый по значимости в России»,— сказал источник «Ъ-Кубань».

Об этом же говорит краснодарский адвокат Александр Валявский. По его словам, сейчас все в судейском сообществе ждут назначения Игоря Краснова главой Верховного суда. «Впереди много интересного, увидим»,— прокомментировал господин Валявский.

В настоящее время обязанности председателя Краснодарского краевого суда исполняет его заместитель Сергей Кротов. И. о. он стал после того, как 6 июня 2025 года председатель суда Алексей Шипилов объявил о завершении своих полномочий.

По словам источника «Ъ-Кубань», во главе с Сергеем Кротовым Краснодарский крайсуд успешно функционирует. «Это вполне нормальная ситуация, когда суд субъекта временно возглавляет заместитель председателя, который в курсе всех дел и у которого налажены взаимоотношения с коллегами и сотрудниками. Другое дело, что хотелось бы в будущем видеть на посту председателя человека из Краснодарского края, из местной судейской системы. Но, как правило, на такие должности назначают "варягов", которые все ломают, и пользы никакой не приносят. Так на 90 процентов произойдет и сейчас»,— говорит член адвокатской палаты Краснодарского края.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов считает, что Краснодарский край, пожалуй, наиболее проблемный регион для правосудия в стране. По его мнению, в регионе слишком много скандалов и слишком много вопросов как к качеству отправления правосудия, так и к предыдущим председателям. «То, что оба ранее заявленных кандидата отозвали свои заявления на пост председателя, усиливает ощущение кризиса доверия. Причины официально не раскрываются, однако очевидно, что вокруг этой должности идет сложная и конфликтная борьба. Краснодарскому краевому суду нужен не просто новый председатель, а, по сути, антикризисный управляющий — фигура с безупречной репутацией, способная преодолеть институциональный кризис и разрушить устойчивый негативный нарратив о "кубанском правосудии"»,— подчеркнул господин Иванов.

По его словам, кто именно займет кресло председателя — вопрос второстепенный. «Гораздо важнее другое: от нового руководителя будут ждать не только организационных решений, но и четкий сигнал обществу и профессиональному сообществу — что эпоха скандалов завершилась и начинается нормальная, предсказуемая работа судебной системы»,— резюмирует юрист.

Дмитрий Михеенко

