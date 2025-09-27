«Россети» продолжат торги по проектам создания систем энергонакопления на юге

«Россети» продоложат процедуру по снижению стоимости контрактов на строительство систем накопления энергии (СНЭ) на Кубани и в Крыму в рамках проводимого тендера. Об этом пишет «Ъ».

Фото: Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Россети Урал»

Сообщается, что «Россети» подвели предварительные итоги трех закупок на строительство систем накопления энергии на юге РФ совокупной мощностью 350 МВт. Все поданные заявки соответствуют требованиям, но тендер признан несостоявшимся, так как в каждой из закупок заявился оказался только один участник.

Речь идет о строительстве СНЭ мощностью 150 МВт в краснодарской станице Елизаветинская. На проект претендует «Рэнера-Энертек» (входит в «Росатом»), цена заявки — 24,27 млрд руб., возведении СНЭ в селе Ближнее в Крыму на 100 МВт (участник торгов не раскрывается), стоимость работ — 17,54 млрд руб., создании СНЭ в Карасунском округе Краснодара мощностью 100 МВт (построить ее за 17,289 млрд руб. предлагает «ИнЭнерджи»).

На 25 сентября была назначена процедура переторжки (процесса, при котором заказчик предложил снизить ценовые предложения участникам, допущенным к закупке). Однако к вечеру пятницы никто из участников конкурса не снизил цену своих заявок и совокупная стоимость проектов остается на уровне 59 млрд руб.

В начале июля «Ъ» писал, что правительство прорабатывало возможность строительства СНЭ в Краснодарском крае и Крыму для покрытия растущего энергодефицита в Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга). Проблема ярко проявилась по время веерных отключений летом 2024 года.

Общий размер энергодефицита в ОЭС Юга оценивают в 2,4 ГВт к 2030 году, но основную его часть планируют закрывать за счет строительства большой генерации. Часть же резерва энергосистемы будут замещать СНЭ, одновременно сглаживая суточные максимумы потребления: накопители будут работать днем в течение шести часов, а заряжаться ночью. Правительство назначило ответственным за возведение СНЭ холдинг «Россети». Все объекты должны быть построены до ноября 2026 года.