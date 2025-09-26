Энергетика юга готова к накопительству

По данным “Ъ”, на строительство систем накопления энергии в Краснодарском крае претендуют структура «Росатома» и компания «ИнЭнерджи». Участник отбора по строительству еще 100 МВт в Крыму не раскрывается. Все заявки были поданы по максимальной начальной цене, то есть совокупная стоимость проектов составит 59 млрд руб., но может измениться по итогам переторжки. Несмотря на то что закупки формально признаны несостоявшимися, «Россети» смогут заключить контракты с их участниками.

«Россети» подвели предварительные итоги трех закупок на строительство систем накопления энергии (СНЭ) на юге РФ совокупной мощностью 350 МВт. Пока никто из участников не стал снижать стоимость своих заявок и совокупная стоимость проектов остается на уровне 59 млрд руб.

На строительство СНЭ мощностью 150 МВт в Елизаветинской станице Краснодара претендует «Рэнера-Энертек», входящая в «Росатом», цена заявки — 24,27 млрд руб., следует из протокола рассмотрения заявок. Участник тендера на строительство СНЭ в селе Ближнее в Крыму на 100 МВт не раскрывается, стоимость работ — 17,54 млрд руб. А построить СНЭ в Карасунском округе Краснодара мощностью 100 МВт предлагает «ИнЭнерджи» за 17,289 млрд руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 74,9% в «ИнЭнерджи» принадлежат Алексею Кашину, 25,1% — «Н2 Инвест», подконтрольной Газпромбанку.

Как сообщал “Ъ” 1 июля, правительство прорабатывало возможность строительства СНЭ в Краснодарском крае и Крыму для покрытия растущего энергодефицита в Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга), повышенное внимание к которому привлекли первые за много лет веерные отключения летом 2024 года.

Общий размер энергодефицита в ОЭС Юга оценивают в 2,4 ГВт к 2030 году, но основную его часть планируют закрывать за счет строительства большой генерации. Часть же резерва энергосистемы будут замещать СНЭ, одновременно сглаживая суточные максимумы потребления: накопители будут работать днем в течение шести часов, а заряжаться ночью. Правительство выбирало между двумя вариантами обеспечения возведения СНЭ — через отборы с заключением обязательных инвестконтрактов или путем назначения ответственным холдинга «Россети» — и в итоге остановилось на втором. Все объекты должны быть построены до ноября 2026 года. 23 сентября госхолдинг закрыл прием заявок (см. “Ъ” от 22 сентября).

Все поданные заявки соответствуют требованиям, но тендер признан несостоявшимся, так как в каждой из закупок заявился только один участник.

На 25 сентября была назначена процедура переторжки (процесса, при котором заказчик предлагает снизить ценовые предложения участникам, допущенным к закупке), к вечеру 26 сентября ее итоги еще не были опубликованы.

Как поясняет генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров, несмотря на формальное признание несостоявшимися тендеров из-за подачи единственной заявки, контракты с подрядчиками ожидаемо будут заключены, для этого компания использует механизм переторжки.

«Признание закупки несостоявшейся — это не отмена процедуры, а констатация факта, который запускает следующий этап, прописанный в документации,— говорит господин Каиров.— В данном случае этим этапом является переторжка с единственным участником. Переторжка — заключительный этап текущей процедуры, цель которого — добиться снижения цены даже от единственного поставщика».

Хотя сейчас «Россети» отбирают поставщиков СНЭ без конкурса, впоследствии запланированы конкурсные отборы, для которых уже разрабатывается нормативная база. Федеральный закон о СНЭ уже проходит согласование в Госдуме, рассказывал на Восточном экономическом форуме директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Татьяна Дятел