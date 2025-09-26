В Краснодарском крае вечером 26 сентября объявили ракетную опасность

На территории Краснодарского края и Краснодара вечером 26 сентября была объявлена ракетная опасность. Уведомление разослала РСЧС около 23:02 мск.

Единая система экстренного оповещения сообщает, что гражданам, находящимся в зданиях, необходимо немедленно отойти от окон и укрыться в защищенных помещениях — подвалах и бомбоубежищах.

Тем, кто находится на улице, следует как можно быстрее зайти в ближайшее защищенное здание. Пассажирам транспорта рекомендуют укрыться в ближайшем безопасном месте.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Крыма, Краснодарского края и акваторией Азовского моря в ночь на 26 сентября ликвидировали 37 БПЛА.

Анна Гречко