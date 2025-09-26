Над Крымом, Кубанью и акваторией Азовского моря сбили 37 БПЛА

Над территориями Республики Крым, Краснодарского края и акваторией Азовского моря в течение прошедшей ночи ликвидировали 37 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО было перехвачено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Среди них 20 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 14 — над территорией Республики Крым и 3 — над территорией Краснодарского края.

Алина Зорина