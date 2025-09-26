ООН поддерживает предложение Путина по ДСНВ

ООН приветствует инициативу России по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, его слова приводит ТАСС.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова придерживаться договора еще год, но это зависит от того, пойдут ли на такой же шаг США.

По оценкам российского президента, продление ДСНВ позволит «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности». Москва ждет реакции Вашингтона на предложение. Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп лично прокомментирует предложение.

