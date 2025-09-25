Россия ждет реакцию США на инициативу Путина по ДСНВ

Мир без Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет гораздо более опасным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сейчас Россия ждет реакции США на предложение Владимира Путина о соблюдении ограничений по договору после истечения его срока.

«В целом все приветствуют предложения России, инициативу Путина, поэтому ждем реакцию второй стороны этого процесса»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин на заседании Совбеза 22 сентября заявил, что готовность России придерживаться количественных ограничений по ДСНВ зависит от того, пойдут ли на такой же шаг США. По словам президента, это позволит «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности».

После этого Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп лично прокомментирует предложение российской стороны. В Кремле заявляли, что если США не поддержат предложение Владимира Путина, России придется принимать меры. Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года.

