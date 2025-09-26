Задержан бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев

Бывшего мэра Красноуфимска в Свердловской области Михаила Конева задержали по делу о превышении должностных полномочий, узнал «Ъ-Урал». Господин Конев ушел в отставку накануне.

Бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев

Фото: Страница Михаила Конева во «Вконтакте» Бывший мэр Красноуфимска Михаил Конев

Фото: Страница Михаила Конева во «Вконтакте»

По словам источника, бывшего мэра поместили в изолятор временного содержания (ИВС). 27 сентября ему изберут меру пресечения.

25 сентября депутаты думы Красноуфимска приняли досрочную отставку Михаила Конева. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил врио мэра Красноуфимска Юрия Ладейщикова. По информации «Ъ-Урал», господин Конев написал заявление об отставке по собственному желанию из-за «внимания правоохранительных органов» к нему. В июле стало известно, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении чиновника.