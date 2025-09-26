Задержан экс-мэр Красноуфимска Михаил Конев

Задержан экс-мэр Красноуфимска (Свердловская область) Михаил Конев, сообщает источник «Ъ-Урал». Конев досрочно сложил полномочия главы накануне. По данным источника, он является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Фото: Соцсети Михаила Конева

Собеседник «Ъ-Урал» сообщил, что Конев сегодня помещен в изолятор временного содержания (ИВС). Завтра суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, 25 сентября депутаты думы Красноуфимска поддержали решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Михаила Конева. Собеседник «Ъ-Урал» сообщал, что мэр направил заявление об отставке по собственному желанию из-за «внимания правоохранительных органов» к нему. В июле сообщалось, что в отношении Михаила Конева проводится проверка.

Также 24 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск.

Артем Путилов, Василий Алексеев