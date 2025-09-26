Бизнес стал в два раза чаще привлекать самозанятых

В 2025 году средний и малый бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми. По данным аналитиков ВТБ, опубликованных в пресс-службе банка, рост вовлеченности в работу компаний разных отраслей связан с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и растущим спросом бизнеса на гибких специалистов.



Так, в период с января по август 2025 года компании малого и среднего бизнеса совершили более 120 тыс. переводов, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Общий объем платежей составил более 22,6 млрд руб., при этом объемы 2025 года на 20% больше, чем годом ранее.

«Самозанятые становятся все более важным сегментом российского предпринимательства и экономики. Этот режим создает прозрачные и доверительные отношения между компаниями и исполнителями, обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. В ВТБ по итогам 2025 года мы ожидаем двукратного роста объема расчетов клиентов среднего и малого бизнеса с самозанятыми», – пояснил председатель правления Денис Бортников.

По данным специалистов, более 850 тыс. самозанятых зарегистрировали в банке суммарный доход около 12 млрд руб.