Доходы жителей ЮФО по накопительным счетам выросли в 1,6 раза за год

В январе-августе 2025 года доходы жителей Южного федерального округа по накопительным счетам достигли 845 млн руб., что на 62% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда он составлял 523 млн. руб. Об этом сообщила пресс-служба Россельхозбанка.



Доходы держателей накопительных счетов в Ростовской области и Калмыкии за восемь месяцев 2025 года достигли почти 256 млн руб., что на 87% больше, чем тот же период прошлого года.

«Несмотря на снижение уровня ключевой ставки, жители Южного федерального округа демонстрируют растущую заинтересованность в классических инструментах сохранения и преумножения накоплений. Доходы от накопительных счетов становятся все более привлекательным решением для тех, кто ориентирован на длительные, классические инвестиции», – комментируют в РСХБ.

По данным аналитиков, при сравнении показателей 2024 и 2025 годов отмечается, что кривые доходов, несмотря на более высокие показатели этого года, в целом описывают схожие траектории.

Так, во время новогодних праздников жители Юга снимают со счетов крупные суммы на подарки. К весне ситуация меняется и сбережения по накопительным счетам снова увеличивается. Во время майских каникул жители ЮФО вновь активно тратят деньги на отдых, что приводит к снижению доходов в июне-июле. Доходы начинают расти с середины лета, так как держатели счетов снова добавляют средства на депозиты и не снимают их.