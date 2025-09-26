Россияне стали в 3,5 раза чаще оплачивать покупки стикерами

По итогам восьми месяцев 2025 года клиенты ВТБ совершили 292 млн транзакций с помощью стикеров. Общая сумма трат — 213 млрд руб. Активность по платежным стикерам выросла в 3,5 раза.



Чаще всего платежными стикерами пользуются при оплатах в супермаркетах (81,9 млрд руб.), за фастфуд (14,8 млрд руб.), на АЗС (11,2 млрд руб.), в кафе и ресторанах (10,6 млрд руб.), а также в строительных магазинах (8,3 млрд руб.). Значительно возросли траты и в универмагах, маркетплейсах, такси.

Основными пользователями стикеров оказались клиенты в возрасте 36-45 лет. Они за исследуемый период совершили 92 млн транзакций (почти треть всех оплат). На втором месте – молодежь (26-35 лет), а замыкают тройку клиенты 46–55 лет.

«Платежные стикеры стали отличным способом самовыражения: разнообразие дизайнов привлекает аудиторию, делая процесс оплаты не только быстрым, но и стильным. Кроме того, возможность получать кешбэк добавляет дополнительную ценность этому инструменту», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.