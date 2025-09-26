Минобороны РФ показало кадры уничтожения БЭКов в Черном море

Минобороны РФ опубликовало видео боя российских военнослужащих с катерами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Кадры были опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.

На видео украинские безэкипажные катера, снаряженные взрывчаткой, подверглись огню крупнокалиберного стрелкового оружия и ударам барражирующих боеприпасов. В итоге катера ВСУ были уничтожены. Время записи видео не уточняется.

Министерство обороны России 26 сентября сообщило, что силы Черноморского флота уничтожили 23 безэкипажных катера и пять катеров ВСУ в акватории Черного моря. Ранее, 24 сентября, мэр Сочи Андрей Прошунин предупреждал об угрозе применения безэкипажных катеров на территории города.

Анна Гречко