Угроза по безэкипажным катерам объявлена в Сочи

В Сочи объявлена угроза применения беспилотных катеров. Жителей и гостей города просят покинуть набережные и пляжи, сообщил глава города Андрей Прошунин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При включении сирен «Внимание всем» рекомендуется оставаться дома, не подходить к окнам и укрываться в помещениях, окна которых не выходят на море, либо в закрытых комнатах без окон — коридорах, ванных, туалетах, кладовых. На открытом пространстве у воды находиться опасно.

Власти города призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в соцсетях и на сайте администрации. Сигнал будет отменен сразу после стабилизации обстановки.

Вячеслав Рыжков