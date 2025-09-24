В Ростовской области 600 из 674 отелей успешно завершили самооценку

В Ростовской области более 90% средств размещения успешно завершили обязательную самооценку на соответствие требованиям классификации. Об этом заявил министр экономического развития региона Павел Павлов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Фото: Валентина Любашенко

По данным министра, на 1 сентября 2025 года в официальном реестре числятся 674 гостиницы, санатория и других объекта размещения. Более 600 из них уже подали документы и успешно завершили проверку. Оставшимся срок продлили до конца сентября.

«Это один из самых высоких показателей в стране. Мы на шестом-седьмом месте в России по количеству средств размещения и смогли достичь высокого уровня исполнения закона»,— подчеркнул господин Павлов.

Эксперт продолжил: «Процедура самооценки включает подачу через портал документов, подтверждающих право собственности, договоров на вывоз отходов, фотографий и других материалов. После проверки Росаккредитация заносит объект в официальный реестр».

Среди причин, по которым часть объектов не завершила процедуру, министр назвал уход с рынка, временное закрытие на ремонт, переход в формат гостевых домов, а также технические трудности с оформлением документов.

Объектам, которые не пройдут самооценку, запретят размещать информацию в публичных системах бронирования, а их статус приостановят.

Валентина Любашенко