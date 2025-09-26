В Ростовской области 1 октября пройдет получасовая тренировка систем оповещения

В Ростовской области 1 октября, с 10:30 до 11:00, во всех 55 муниципалитетах пройдет проверка работоспособности всех элементов системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках тренировки задействуют все имеющиеся технические средства оповещения, то есть электросирены, уличные громкоговорители и трансляционные установки.

В 10:43 эфирные теле- и радиопередачи на десяти телевизионных каналах первого мультиплекса и трех радиостанциях прервутся для тренировочного сообщения. Планируется также проведение организационных мероприятий с привлечением посыльных и автотранспорта, оборудованного громкоговорящими устройствами.

«При выявлении отказов в работе оборудования ремонт или замена будут произведены в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев