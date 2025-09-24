В Ростове проверят системы оповещения населения

В Ростове-на-Дону 1 октября с 10:30 начнется комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и передачей речевой информации по радио- и телевизионным станциям. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Услышав звук оповещения, нужно включить один из десяти каналов: Первый канал, Россия-1, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр или радиостанции (Маяк, Радио России, Вести ФМ) на одну из программ УКВ или FM-диапазона и прослушать учебное сообщение.

В администрации города добавили, что проверка необходима, чтобы проверить работоспособность всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до ростовчан при возникновении чрезвычайной ситуации.

Наталья Белоштейн