В Краснодарском крае выявили 5 тысяч случаев болезней органов дыхания

В Краснодарском крае в ходе профилактических медосмотров и диспансеризации с начала года выявлено более 5 тыс. случаев заболеваний органов дыхания. Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения, всего мероприятия охватили более 1,7 млн человек.

В рамках профилактических осмотров специалисты зафиксировали 136 тыс. заболеваний, среди которых — патологии дыхательной и эндокринной систем, а также онкологические заболевания. В краевом минздраве отметили, что ранняя диагностика позволяет эффективно снижать риски осложнений и повышать результативность лечения.

Жителям рекомендуют проходить диспансеризацию регулярно, особенно в случае хронических заболеваний или наследственной предрасположенности.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что более 400 тыс. жителей Краснодарского края с начала 2025 года прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья. Медицинские осмотры позволяют выявлять потенциальные угрозы здоровью будущих родителей на ранних стадиях.

Нурий Бзасежев