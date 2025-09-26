В Яблоновском сдали обновленный участок автодороги на улице Совхозной

В поселке Яблоновском в Адыгее введен в эксплуатацию отремонтированный участок автодороги по ул. Совхозной протяженностью около 800 м. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает минстрой региона.

В рамках проекта были проведены работы по устройству уличного освещения с энергоэффективными светодиодными лампами, обустройству ливнеотводов и бортовых камней. Также дорожники обустроили въезды к частным домам и пешеходные тротуары с обеих сторон дороги. Заменили асфальтобетонное покрытие, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку. Стоимость работ составила 89 млн руб.

Кроме того, в поселке продолжаются работы на других улицах. Дорожники приводят к нормативам улицы Свободы, Юбилейную и Калинина. В текущем году в Яблоновской агломерации в рамках нацпроекта обновят более 3 км дорог на сумму свыше 360 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут к нормативам 44,4 км автомобильных дорог регионального и местного значения, ведущих к детским садам, школам и высшим учебным заведениям. На эти цели направлено более 900 млн руб.

Анна Гречко