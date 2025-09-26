Экс-депутат Юрий Напсо назвал «политической травлей» обвинения в изнасиловании

Бывший депутат Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрий Напсо заявил о том, что обвинения в изнасиловании 19-летней помощницы являются «политической травлей». Об этом он рассказал корреспонденту «Ъ-Ростов».

«Я понятия не имею о ком идет речь. У меня не было никогда 19-летней помощницы. Кроме того, со мной никто не связывался из следственных органов, хотя я не прячусь и всегда доступен, никогда не скрывался ни от кого. Я уже направил своих адвокатов в Следственный комитет для того, чтобы разобраться в ситуации»,— комментирует сам господин Напсо.

Также, по его словам, выглядит абсурдным тот факт, что девушка обратилась с заявлением об изнасиловании лишь спустя несколько лет после инцидента. Сейчас, как рассказал Юрий Напсо, он находится не в России и продолжает лечение, планирует вернуться на родину через несколько месяцев.

Как пишет «Ъ», 25 сентября 2025 года СК России возбудил уголовное дело против бывшего депутата по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и объявил его в розыск.

Следствие полагает, что Юрий Напсо совершил преступление в марте 2023 года, а спустя несколько дней вылетел из Минска в Ереван, после чего не возвращался в Россию. Экс-депутат, в свою очередь, заявил, что давно находится за границей на лечении в ОАЭ и якобы подтвердил это медицинскими документами. Он также выразил сомнение в правомерности обвинений, отметив, что считает их ложными.

Юрий Напсо был депутатом Госдумы с 2007 года, представляя ЛДПР. Он был лишен мандата в апреле 2025 года из-за многократных прогулов, не появляясь на заседаниях более двух лет.

Тат Гаспарян