Загрузка санаториев Геленджика в первой половине сентября превысила 90%

В первой половине сентября загрузка санаторно-курортных предприятий составляла более 90%. Примерно 9,5 тыс. человек одновременно отдыхали в санаториях и пансионатах с лечением, сообщили «Ъ-Новороссийск» в управлении курортами и туризмом администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: simferopol.domclick.ru Фото: simferopol.domclick.ru

На сентябрь процент бронирования номерного фонда составил 82,6%, на октябрь — 65,4%, на ноябрь — 48,6%, а на декабрь — 22,5%. Средний срок пребывания отдыхающих на курортах составляет 9-10 дней, а для тех, кто проходит лечение, — 14-16 дней. Глубина бронирования в межсезонье меньше, чем в прошлом году, но интерес к новогодним мероприятиям уже высок.

Санаторно-курортная отрасль Геленджика представлена 22 предприятиями с медицинской лицензией. Среди крупных санаториев — «Красная Талка», «Жемчужина моря», «Русь», «Голубая даль», а также специализированные санатории, такие как Туберкулезный санаторий «Голубая бухта».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Анапа и Геленджик стали лидерами по туристической привлекательности в России.

Нурий Бзасежев