Анапа и Геленджик стали лидерами по туристической привлекательности в России
Анапа, Геленджик и Ялта возглавили список средних городов, а Сочи стал лидером среди крупных. Абсолютным фаворитом среди поселений оказалась федеральная территория Сириус, сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на рейтинг, составленный на основе сервиса «Яндекс Карты».
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
По данным рейтинга, Анапа продолжает активное развитие туризма несмотря на последствия прошлогодней аварии с танкерами. Курорт продвигает зимний отдых и за первое полугодие 2025 года принял уже 780 тыс. гостей. Геленджик, находящийся на второй позиции, курорт привлек 920 тыс. туристов — на 5% больше, чем годом ранее.
В топ-10 также вошли Феодосия, Туапсе и единственный представитель Азовского моря — Ейск.