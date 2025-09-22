Анапа и Геленджик стали лидерами по туристической привлекательности в России

Анапа, Геленджик и Ялта возглавили список средних городов, а Сочи стал лидером среди крупных. Абсолютным фаворитом среди поселений оказалась федеральная территория Сириус, сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на рейтинг, составленный на основе сервиса «Яндекс Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По данным рейтинга, Анапа продолжает активное развитие туризма несмотря на последствия прошлогодней аварии с танкерами. Курорт продвигает зимний отдых и за первое полугодие 2025 года принял уже 780 тыс. гостей. Геленджик, находящийся на второй позиции, курорт привлек 920 тыс. туристов — на 5% больше, чем годом ранее.

В топ-10 также вошли Феодосия, Туапсе и единственный представитель Азовского моря — Ейск.