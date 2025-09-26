Предприниматель Иван Саввиди стал Почетным гражданином Ростовской области

Звание Почетного гражданина Ростовской области присвоено предпринимателю и меценату Ивану Саввиди. Такое решение было принято на заседании Законодательного собрания 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.



Отмечается, что Иван Саввиди стал первым в регионе предпринимателем, удостоенным этого звания.

В настоящее время бизнесмен является председателем совета директоров «ГРУППЫ АГРОКОМ», а также учредителем «Благотворительного Фонда Ивана Саввиди», возглавляет попечительские советы РГЭУ-РИНХ и ДГТУ.

Фонд оказывает поддержку учебным, научным, медицинским, культурным и спортивным учреждениям Дона. С начала СВО при поддержке мецената оказывается всесторонняя помощь населению освобожденных территорий. На эти цели направлено более 1,5 млрд рублей.

При поддержке Фонда возведена часовня в честь Воскресения Христова на территории музейного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты».

Под руководством бизнесмена проведена комплексная модернизация парка им. Октябрьской революции и Зеленого театра. Также веден в эксплуатацию Международный Конгресс-Центр «Hyatt Regency Rostov».

Летом 2024 года Иван Саввиди инвестировал 1,5 млрд руб. в проект по созданию нового современного транспортного хаба — областного автовокзала «Центральный». Мощность автовокзала — 1,8 тыс. рейсов в сутки.

Общий объем инвестиций в регион за последние к лет составил 25 млрд. руб.