Ларри Эллисон из компании Oracle стал новым богатейшим человеком Земли

Сооснователь компании Oracle Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире с состоянием $393 млрд, сообщает Bloomberg. Предприниматель обогнал в достатке Илона Маска.

Состояние господина Эллисона выросло на $101 млрд за день в связи с рекордным скачком стоимости акций Oracle. Накануне компания отчиталась о росте с начала года на 45% и сделала амбициозный прогноз на будущее своей облачной инфраструктуры. За следующие сутки акции корпорации выросли еще на 39,7%, достигнув отметки в $339,68. Это самый большой однодневный процентный скачок с 1992 года.

Как объяснили в Reuters, этот рост связан с повышением спроса на облачные сервисы Oracle со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Open AI и xAI, сотрудничающие с корпорацией господина Элиссона, готовы тратить сотни миллиардов долларов в год, чтобы обеспечить себе необходимые вычислительные мощности. Oracle заключила сделки с Amazon, Alphabet и Microsoft, которые позволили их облачным клиентам использовать Oracle Cloud Infrastructure наравне с нативными сервисами. Гендиректор Oracle Сафра Кац заявил, что в корпорации ожидают приход еще нескольких многомиллиардных клиентов в течение нескольких месяцев.

Ларри Эллисону 81 год. Он занимает в Oracle посты председателя совета директоров и главного технического директора. Ему принадлежит 41% акций компании. В списке богатейших людей он обошел Илона Маска, чья компания Tesla, наоборот, потеряла в стоимости акций за этот год (-13%). Господин Маск удерживал звание главного миллиардера планеты чуть меньше года. Впервые он вырвался в лидеры в 2021 году, но затем на время уступил первую строчку Джеффу Безосу из Amazon и Бернару Арно из LVMH.