Власти США и Китая заключили сделку по TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти заключили сделку по соцсети TikTok с китайской стороной, передает Reuters. Накануне были согласованы все аспекты по сделке. В США TikTok грозила блокировка в случае отказа китайской ByteDance продать американское подразделение.

Власти США и Китая пока не раскрыли деталей достигнутой сделки. По данным New York Post, для работы сервиса в США будет создана новая холдинговая компания, где контрольный пакет акций будет принадлежать миллиардеру Джеффу Яссу и главе инвесткомпании General Atlantic Partners Биллу Форду.

В 2024 году Джо Байден, занимавший тогда пост президента США, подписал закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok. В ином случае видеохостинг должен прекратить деятельность на территории страны. Дональд Трамп отложил блокировку платформы сразу после инаугурации. Отсрочка действует до 17 сентября.

Что пишут The Guardian и другие издания о рамочном соглашении США и Китая по TikTok — в подборке «Ъ».