Средняя продолжительность бронирования жилья в Сочи летом сократилась на 20%

Летний сезон 2025 года в Сочи оказался заметно слабее для арендодателей: средняя продолжительность бронирования жилья снизилась примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Как рассказал «Ъ-Сочи» эксперт по недвижимости курорта Кирилл Флутков, владельцы объектов отмечают, что отдыхающие стали проводить на курорте меньше времени, что напрямую отразилось на доходах рынка аренды.

По словам специалиста, первая половина сезона прошла на фоне холодной погоды и низкой температуры моря, из-за чего туристов было значительно меньше. Чтобы заполнить свободные квартиры и апартаменты, владельцам приходилось снижать цены. Перелом наступил лишь к июлю, когда поток отдыхающих увеличился, но даже в этот период стоимость аренды не превысила прошлогодних показателей. «Речь шла скорее о восстановлении привычного уровня, чем о росте»,— отметил эксперт.

При этом скорость, с которой квартиры находят арендаторов, зависит прежде всего от качества подготовки жилья. Оформленные и оборудованные в соответствии с запросами отдыхающих объекты уходят буквально за день. Особенно быстро бронируются квартиры в Сириусе, центре Адлера, центральных районах Сочи и Красной Поляне. В то же время неподготовленные варианты простаивают, и их владельцы вынуждены снижать цены, так как других конкурентных преимуществ у них нет.

По словам эксперта, расширение предложения не свидетельствует о снижении спроса. Рынок насыщается, появляются дополнительные варианты, и это дает отдыхающим больше выбора. Владельцы, ориентирующиеся на тенденции, по-прежнему сдают жилье по высоким ставкам, тогда как остальные вынуждены идти на уступки, чтобы не потерять сезон.

С приближением осени рынок возвращался к традиционной динамике: цены начинали снижаться вслед за уменьшением туристического потока. «Это ежегодный процесс: спрос падает, а предложения остаются. Поэтому аренда осенью становится дешевле»,— пояснил господин Флутков.

Несмотря на сезонные колебания, рынок аренды в Сочи остается гибким. Здесь постоянно появляются новые форматы — от необычных планировок и развитой инфраструктуры до апартаментов с уникальным дизайном и дополнительными услугами. По мнению эксперта, именно это разнообразие помогает рынку развиваться, удерживать позиции и адаптироваться к меняющимся условиям.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте летом 2025 года аренда жилья подорожала в среднем на 30–40% по сравнению с прошлым годом. В самых популярных районах города, таких как Центральный, Адлерский и Хостинский, увеличение стоимости составило до 50%. Особенно сильно подорожали квартиры с видом на море, апартаменты премиум-класса и объекты с дополнительными удобствами, такими как бассейн или парковка.

Мария Удовик