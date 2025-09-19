Средняя продолжительность бронирования жилья в Сочи летом сократилась на 20%
Летний сезон 2025 года в Сочи оказался заметно слабее для арендодателей: средняя продолжительность бронирования жилья снизилась примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Как рассказал «Ъ-Сочи» эксперт по недвижимости курорта Кирилл Флутков, владельцы объектов отмечают, что отдыхающие стали проводить на курорте меньше времени, что напрямую отразилось на доходах рынка аренды.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам специалиста, первая половина сезона прошла на фоне холодной погоды и низкой температуры моря, из-за чего туристов было значительно меньше. Чтобы заполнить свободные квартиры и апартаменты, владельцам приходилось снижать цены. Перелом наступил лишь к июлю, когда поток отдыхающих увеличился, но даже в этот период стоимость аренды не превысила прошлогодних показателей. «Речь шла скорее о восстановлении привычного уровня, чем о росте»,— отметил эксперт.
При этом скорость, с которой квартиры находят арендаторов, зависит прежде всего от качества подготовки жилья. Оформленные и оборудованные в соответствии с запросами отдыхающих объекты уходят буквально за день. Особенно быстро бронируются квартиры в Сириусе, центре Адлера, центральных районах Сочи и Красной Поляне. В то же время неподготовленные варианты простаивают, и их владельцы вынуждены снижать цены, так как других конкурентных преимуществ у них нет.
По словам эксперта, расширение предложения не свидетельствует о снижении спроса. Рынок насыщается, появляются дополнительные варианты, и это дает отдыхающим больше выбора. Владельцы, ориентирующиеся на тенденции, по-прежнему сдают жилье по высоким ставкам, тогда как остальные вынуждены идти на уступки, чтобы не потерять сезон.
С приближением осени рынок возвращался к традиционной динамике: цены начинали снижаться вслед за уменьшением туристического потока. «Это ежегодный процесс: спрос падает, а предложения остаются. Поэтому аренда осенью становится дешевле»,— пояснил господин Флутков.
Несмотря на сезонные колебания, рынок аренды в Сочи остается гибким. Здесь постоянно появляются новые форматы — от необычных планировок и развитой инфраструктуры до апартаментов с уникальным дизайном и дополнительными услугами. По мнению эксперта, именно это разнообразие помогает рынку развиваться, удерживать позиции и адаптироваться к меняющимся условиям.
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте летом 2025 года аренда жилья подорожала в среднем на 30–40% по сравнению с прошлым годом. В самых популярных районах города, таких как Центральный, Адлерский и Хостинский, увеличение стоимости составило до 50%. Особенно сильно подорожали квартиры с видом на море, апартаменты премиум-класса и объекты с дополнительными удобствами, такими как бассейн или парковка.