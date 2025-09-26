Сотрудникам «Ямалкоммунэнерго» заблокировали зарплатные карты «Агропромкредит»

Сотрудники «Ямалкоммунэнерго», которые получали зарплату на карты банка «Агропромкредит», столкнулись с блокировкой счетов. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Зарплату таким образом получали менее 15% работников предприятия. При этом с карт «Агропромкредита» можно перевести средства на счета в других банках, недоступны только платежи и оплата по СБП.

«Руководство АО "Ямалкоммунэнерго" в полной мере соблюдает норму Трудового кодекса РФ. Все выплаты сотрудникам производятся в полном объеме и в установленные законодательством сроки»,— уточнили в ответе организации.

«Ямалкоммунэнерго» находится на связи с банком и следит за ситуацией. Специалисты банка, по данным предприятия, проводят дейсмтвия для восстановления работы сервисов.

Банк «Агропромкредит» — один из активов Артема Бикова и Алексей Боброва, к которым Генпрокуратура РФ подала иск о деприватизации их компаний. Сам банк в число требований не входит, однако, по версии надзорного органа, использовался для вывода заработанных средств на зарубежные счета, он может быть арестован в качестве обеспечительной меры по иску.

В банке 18 сентября сообщали, что сервисы оплаты, в том числе по СБП, работают с перебоями. На следующий день банк отменил комиссию для клиентов на переводы на свой счет в других банках. Позднее представитель банка заявил, что клиенты потеряли доступ к счетам в «Агропромкредите», в общей сложности это около 40 тыс. физических и 1,5 тыс. юридических лиц.

Анна Капустина