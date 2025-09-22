Клиенты «Агропромкредита» потеряли доступ к счетам из-за иска Генпрокуратуры

Клиенты банка «Агропромкредит» не могут воспользоваться своими счетами из-за обеспечительных мер, принятых по иску Генпрокуратуры к бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову об изъятии их активов. Об этом заявил на предварительном судебном заседании представитель банка Александр Белоконев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Белоконева, сейчас проблемы испытывают около 40 тыс. физических и 1,5 тыс. юридических лиц, что «бьет по деловой репутации» банка. «Наши клиенты будут писать жалобы в прокуратуру, которая должна защищать права этих граждан. Получается замкнутый круг из-за действий прокуратуры, которая обратилась в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер»,— сказал господин Белоконев.

19 сентября в банке заявляли о сложностях с оплатой по картам и СБП, в организации заявляли, что проводят необходимые действия, чтобы устранить проблему. Вечером того же дня «Агропромкредит» сообщил, что отменил комиссию за переводы себе в другие банки для розничных клиентов. Сотрудники предприятий, входящих в активы бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова, в разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» отмечали, что не испытывают сложностей с получением зарплаты, снятие наличных и переводы работают без заметных перебоев.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск с требованием изъять в доход государства принадлежащие Артему Бикову и Алексею Боброву активы. По утверждению ведомства, предприниматели нарушали антимонопольное и антикоррупционное законодательство, а доходы от продажи коммунальных ресурсов выводили через подконтрольный банк «Агропромкредит» на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии.

Артем Путилов, Анна Капустина