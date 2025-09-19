В банке «Агропромкредит» заявили о сложностях с оплатой по картам и СБП

Клиенты банка «Агропромкредит» могут столкнуться с трудностями при оплате картой и по СБП. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В настоящее время отдельные сервисы Банка, включая СБП, оплату по картам, могут быть недоступны»,— говорится в сообщении. При этом в банке утверждают, что проводят необходимые действия, чтобы устранить проблему в полном объеме.

«Ъ-Урал» направил запрос банку для уточнения ситуации.

Сложности в работе «Агропромкредита» могут быть связаны с иском Генпрокуратуры РФ к бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Ведомство требует изъять в доход государства принадлежащие им активы, утверждая, что компании монополизировали генерацию электроэнергии, нарушали антикоррупционное законодательство, незаконно получили в собственность принадлежавшую Свердловской области компанию «Облкоммунэнерго».

При этом, по утверждению Генпрокуратуры РФ, доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров выводили через подконтрольный банк «Агропромкредит» на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии. При этом сам банк в качестве ответчика в деле не фигурирует, однако проходит по делу в качестве третьего лица.

Подробнее о сути претензий — в материале «Конфискацию подпитали энергией».

Анна Капустина