На одной из улиц станицы Голубицкой Темрюкского района обнаружили обломки БПЛА
На территории Темрюкского района нашли обломки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Республики Крым, Краснодарского края и акваторией Азовского моря в течение прошедшей ночи ликвидировали 37 БПЛА.