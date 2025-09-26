На одной из улиц станицы Голубицкой Темрюкского района обнаружили обломки БПЛА

На территории Темрюкского района нашли обломки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фрагменты беспилотника упали на одной из улиц станицы Голубицкой. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Республики Крым, Краснодарского края и акваторией Азовского моря в течение прошедшей ночи ликвидировали 37 БПЛА.

Алина Зорина