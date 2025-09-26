Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове осколки БПЛА повредили фасад магазина и припаркованные автомобили

Осколками БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасад и остекление магазина на ул. Доватора, а также несколько автомобилей на парковке. Информация о последствиях уточняется. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, на окраине хутора Лагутник Азовского района загорелась трава, пожар был оперативно потушен.

Ранее «Ъ_Ростов» сообщал, что атаке беспилотников подверглись шесть муниципалитетов Ростовской области.

Наталья Белоштейн

