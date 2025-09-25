Анатолий Голышев дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев заявил «Матч ТВ», что его дисквалифицировали на полгода за нарушение антидопинговых правил по итогам заседания Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Заседание РУСАДА состоялось, меня отстранили на шесть месяцев, я смогу вернуться 18 октября. Увидимся на льду»,— сказал Анатолий Голышев.

Напомним, Анатолий Голышев сдал положительную допинг-пробу после матча регулярного чемпионата сезона 2024-2025 годов. В его организме обнаружили псевдоэфедрин, который запрещен только во время соревнований.

Ранее«Ъ-Урал» писал, что президент КХЛ Алексей Морозов на заседании совета директоров КХЛ объявил о дисквалификации Анатолия Голышева на два года за нарушение антидопинговых правил. Однако генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова опровергла эту информацию, заявив, что решение о дисквалификации еще не принято.

Полина Бабинцева